Côte-d’Ivoire: La Fesci appelle élèves et étudiants à des marches “pacifiques” éclatées dans tout le pays

Décision prise à la conférence de presse du camarade secrétaire général Assi Fulgence, tenue le 25 février au siège de la FESCI.

Vu que nos camarades sont incarcérés et radiés,

Vu que nos problèmes tardent à trouver des solutions

-suppression des congés

-bourses des élèves

-instauration des sessions de remplacement de examens à grand tirage

-liberté d’expression et d’association.

L’assemblée générale extraordinaire décide:

-une marche pacifique des élèves et étudiants au plateau Abidjan

-pour les villes de l’intérieur, une marche des élèves et étudiants sur les différentes préfectures et sous-préfectures…

LE MARDI 28 FÉVRIER 2017

FESCI……….. TOUJOURS

LE SECRETAIRE À LA COMMUNICATION.

