Le maire de Jacqueville en Côte-d’Ivoire, Joachim Beugré cité dans un « scandale financier »

La commune de Jacqueville regorge de nombreux atouts économiques qui la rend très attractive aux yeux de nombreux investisseurs. Ces derniers, au regard du retour à la normalité en Côte d’Ivoire, n’hésitent pas à frapper aux portes de cette cité balnéaire afin d’y postuler dans le domaine des affaires. Malheureusement pour ces investisseurs, le premier magistrat de la commune de Jacqueville se trouve être un véritable obstacle à l’essor de cette cité prometteuse.

Joachim Beugré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, constitue à lui seul, le plus grand frein à la matérialisation des intentions d’investissements dans la commune dont il a la gestion (certainement par défaut) depuis les dernières élections municipales. Mû en effet, par la recherche de prébendes et abonné aux pots de vins, il fait preuve d’un égoïsme chronique qui n’a de pareille. C’est sûrement cette posture de félon qui pourrait expliquer ses allures de prédateurs constamment prêt à faire des victimes. En affaire avec les opérateurs économiques, M. Joachin Beugré sait se montrer partisan du « ma part du gâteau dans le business. »

A la vérité, si l’on regarde l’histoire personnelle de ce personnage, il est loisible de constater qu’il est de moralité douteuse et est ravagé par l’obsession de l’enrichissement personnel. Les premières frasques de Joachim Beugré remontent à son passage en tant que Directeur de Cabinet au ministère de la Construction, à l’époque où Amon Tanoh occupait ce fauteuil ministériel entre 2003 et 2007. Il en a profité pour s’en mettre pleins les poches en abusant de personnes morales et physiques qui ne souhaitaient qu’être dans les normes pour acquérir des propriétés foncières. S’il ne se rendait pas responsable de chantages en s’appuyant sur son titre de Directeur de Cabinet, l’homme extorquait purement et simplement des honnêtes citoyens dans le service public. A ce jour, après réinvestissement des fruits de sa fortune très mal acquise, Joachim Beugré possède un hôtel de trois étoiles, non loin du stade de la paix de Bouaké. Il est également propriétaire d’un grand et luxueux immeuble à Biétry, dans lequel il a dû engloutir plusieurs centaines de millions francs CFA. A Jacqueville, à l’écart des populations, au bord de la mer, il s’est bâti fraichement une grande résidence qui frise le mépris pour ses administrés. Quand on sait qu’il y a encore quelques années en arrière, l’homme était un journaliste de la presse privée, il est à se demander par quel tour de magie il a bien pu puiser toutes ces ressources pour se bâtir ces maisons et s’acheter de rutilantes voitures ?

Récemment, Joachim Beugré, fidèle à ses pratiques d’escroquerie et de pots de vins a remis le couvert. Cette fois-ci, à l’encontre du groupe Unanim dont les responsables ont décidé d’injecter d’entrée, plusieurs millions de franc CFA dans la construction de la nouvelle ville de Jacqueville. Le projet futuriste prévoit la réalisation d’un vaste et ambitieux programme immobilier, la construction d’un château d’eau moderne qui répond aux besoins de Jacqueville, puis la construction de la plus grande imprimerie d’Afrique de l’Ouest. Pour montrer tout leur engagement, les responsables d’Unanim groupe ont ouvert les voies structurantes de la nouvelle ville et ont décidé de trouver d’autres partenaires économiques à la mairie de Jacqueville. C’est ainsi que le maire de Jacqueville, tous frais payés par Unanim Group, a effectué un voyage au Portugal pour trouver de nouveaux débouchés pour sa commune. Là encore, ne voyant pas sa part du gâteau, Le maire a dû mettre sous le boisseau les prometteurs dossiers d’investissement des hommes d’affaires espagnols. Aujourd’hui, il use de sa position de maire, pour prendre des décisions totalement arbitraires et injustes à l’encontre d’Unanim Group. Par des arrêtés infondés, qu’il pond quasi hebdomadairement, il annule les actes et engagements qu’il a pris, à l’entame du partenariat. Il renie, sans vergogne, sa signature. Son seul reproche à Unanim se résume en une question : « Pourquoi vous ne me remettez pas les millions de francs CFA consentis pour que je les gère ? ».

Dans un contexte d’atteinte de résultats précis, cette requête du maire est irrecevable. Ce qui compte est la réalisation d’infrastructures profitables aux populations et non à un individu qui ne veut que renflouer son compte bancaire. Il nous revient que sur les questions foncières, Joachim Beugré entretient des relations exécrables avec les autorités préfectorales. Toutes les interpellations du Préfet de Jacqueville sont restées lettres mortes. Dans le cas précis d’Unanim Group, Joachim Beugré qui a encore des réseaux mafieux au sein du ministère de la construction a mis sous coupe réglée le Directeur départemental de la Construction qui a le toupet de rejeter la procédure d’Arrêté de construction Définitive (ACD) alors que le dossier engagé est au niveau de la Direction de la conservation qui est du ressort du ministère du Budget et du portefeuille de l’Etat. En tout état de cause, les pratiques du Sieur Joachim Beugré n’honorent pas la Côte d’Ivoire et sont aux antipodes de celles qu’appelle de tous ses vœux le Président de la République en vue de l’Emergence. C’est pourquoi, pendant qu’il est encore temps, il importe que toutes sortes de douces et efficaces pressions soient faites sur le maire de Jacqueville pour qu’il laisse les investisseurs travailler à Jacqueville afin de permettre à cette cité de faire un bond vers l’avant. Dans tous les cas, nous nous réservons les prochains jours, de faire le grand déballage et d’entrer dans les menus détails de tous les actes de compromission de Joachim Beugré dans cette affaire.

Gaël Lakpa Ahouman

http://afriqueintellect.over-blog.com

