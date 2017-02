Côte d’Ivoire: Plainte de Méambly, foncier rural…le député Innocent Youté face aux ressortissants de Kouibly

Par Connectionivoirienne

Plainte de Méambly, foncier rural, plan d’urgence pour Kouibly….

Avant de se rendre dans sa circonscription de Kouibly dans les jours à venir, le député Innocent Youté, élu après une reprise de l’élection, a eu une réunion de prise de contact avec les ressortissants du département. C’était ce samedi 25 février au Lycée professionnel de Yopougon.

Dans son intervention, le nouveau député a exprimé sa frustration d’avoir été écarté de l’élection du président de l’Assemblée nationale pour des raisons de reprise du scrutin. Il a déclaré que c’est la deuxième fois que Kouibly subit cette frustration et a promis d’en parler avec le PAN Guillaume Soro lors de leur prochaine rencontre.

Le député était attendu sur l’affaire qui l’oppose au député de Facobly, Evariste Méambly qui a décidé de régler le différend devant les tribunaux. Innocent Youté a donné sa version des faits et s’est dit disposé à défendre sa position face au juge par l’intermédiaire de son avocat qui est déjà saisi de la plainte de Méambly. ‘’La justice va trancher’’, a dit l’honorable Youté qui estime que par cet acte de son homologue, l’union qui était la force des gens de l’ouest est « en train de foutre le camp ». Se voulant plus précis sur cette affaire, Innocent Youté a expliqué aux ressortissants de Kouibly les tenants de ce litige. « J’avais donné ma caution à un frère en tant que candidat indépendant. Mais sachez qu’il n’y a pas le feu à la maison. Kouibly et Facobly demeurent des frères. Sur ce sujet j’ai été reçu par la chefferie qui m’a demandé de ne rien dire. Toutefois j’ai reçu un exploit d’huissier. Mais, selon l’article 12 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, le seul acte (qui prouve qu’on appartient à un groupe parlementaire) c’est de figurer sur la liste de ce groupe avec votre signature en face. Le seul groupe où je figure s’appelle ‘’Vox populi vox dei’’ dirigé par Martin M’bolo. (…) Méambly dit aussi qu’il m’a remis de l’argent mais dans l’acte (l’exploit d’huissier, ndlr), il ne fait pas mention de ce cas », a réagi M. Youté.

Le problème des terres

Des ressortissants ont évoqué des questions liées au foncier rural. Les problèmes de terre qui se posent avec acuité aux régions de l’ouest depuis la fin de la crise, le député a promis de les aborder sans animosité. La loi, selon lui, devait être la base de règlement de ces problèmes, déplorant que depuis la fin de la guerre des gens se soient installés d’eux-mêmes, d’autres se faisant même propriétaires terriens au mépris de la loi.

Mise en place d’un fonds d’urgence

Dans la suite des débats, plusieurs intervenants ont évoqué les difficultés du département. Notamment, le mauvais état du réseau routier, les problèmes de sécurité avec la présence continue de l’armée malgré la fin de la guerre. Le député a pris la résolution de traiter ces questions en liaison avec les cadres et surtout avec la municipalité de Kouibly. En ce qui concerne la route, il a rassuré qu’il irait rappeler au chef de l’Etat Alassane Ouattara, sa promesse de bitumer l’axe Man-Kouibly. Séance tenante, un cadre du département, Bah Blesson a offert 500 mille FCFA pour la constitution d’un fonds d’urgence devant servir à résoudre certains problèmes sans attendre l’Etat. Les cadres seront invités à cotiser pour ce fonds. Le député a annoncé qu’il est en négociations avancées avec un opérateur immobilier pour la construction de 50 logements à Kouibly afin de remédier au manque de logements.

SD à Abidjan

Commentaires Facebook

Commentaires