Abidjan Côte-d’Ivoire: Le forum Carrefour Africain, une opportunité d’emploi pour des jeunes ivoiriens (REPORTAGE)

La capitale économique ivoirienne Abidjan abritait samedi la première édition du forum Carrefour Africain, une journée consacrée à des conférences, des échanges et recrutements, mais aussi une opportunité d’emploi pour plus de 3.000 jeunes ivoiriens qui postulaient à cette rencontre.

La chaleur ambiante dans la salle de conférence de l’hôtel Novotel ne semblait pas être un frein pour les jeunes ivoiriens venus passer des tests de recrutement au forum Carrefour Africain.

Dans une longue file d’attente, près de 200 jeunes attendaient impatiemment de passer un entretien avec les différentes entreprises, selon leurs compétences.

Assis sur une chaise, Dominique Kassi, vêtu dans un costume gris et d’une chemise blanche, attend de passer un deuxième entretien. « J’ai une licence en management des projets, mon premier entretien s’est bien passé », dit-il tout souriant, « c’est vrai que nous les jeunes sommes dynamiques, mais les employeurs ont plus d’expérience que nous et c’est ce que nous recherchons ».

Debout dans la file d’attente depuis 2h, Clarisse Kouassi, toute pâle et trempée de sueur, semble fatiguée. « j’attends mon tour, j’espère que je vais avoir un travail car ça fait deux ans que je suis au chômage avec un BTS en secrétariat de direction », dit-elle en s’arrangeant les cheveux.

Tout extasié, Jérôme Blé, semble certain de décrocher un emploi. « Cette rencontre est très intéressante, je suis sûr que je serai retenu », affirme-t-il en riant aux éclats.

Ce forum offre 122 offres d’emploi aux jeunes ivoiriens de tous les profils, ingénieurs, cadres, avec ou sans expérience, dans plusieurs domaines dont les industries, les énergies, l’aéronautique.

Le directeur des programmes du forum, Karim Kaitouni, indiquait la présence de six entreprises exposantes dont cinq marocaines qui ont des représentations en Côte d’Ivoire, et une ivoirienne (Compagnie ivoirienne d’électricité).

C’est dans un brouhaha que les entrepreneurs et les directeurs des ressources humaines de différentes entreprises faisaient passer un entretien d’embauche aux postulants.

Mohammed Mengouchi, consultant aéronautique, confiait que « c’est dommage que ces jeunes ne travaillent pas, car ils ont le potentiel, j’ai reçu plusieurs postulants qui sont vraiment dynamiques ».

« Certains ont de l’expérience, d’autres non, l’objectif de ce forum c’est de permettre aux jeunes d’avoir la possibilité d’être recrutés », ajoute M. Kaitouni.

L’agence Emploi Jeunes, guichet unique de l’emploi en Côte d’Ivoire, offrait une cinquantaine d’opportunités aux jeunes ayant plusieurs profils.

« Les jeunes peuvent postuler à plusieurs offres à notre agence », explique Yannick Gnaman, conseiller à l’agence.

Le forum Carrefour Africain est un événement annuel qui se déroule dans trois pays à savoir le Maroc, la Côte d’Ivoire et la France.

