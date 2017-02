Côte d’Ivoire: Jean-Luc Mélenchon, ce soutien inconditionnel à Laurent Gbagbo

Lu pour vous

Le candidat de La France insoumise à l’élection présidentielle en France [crédité de 10 points selon les sondages] a pris plusieurs fois position en faveur de Gbagbo: «La détention de Gbagbo est un scandale insupportable. Quand [je serai président], Gbagbo sortira de prison puisque j’irai le chercher.», janvier 2016. «M. Gbagbo a été iniquement envoyé au TPI alors qu’il demandait un recomptage, et on laisserait M. Bongo nous le refuser en usant de violences sans rien dire ? Mieux vaudrait que M. Gbagbo soit libéré et M. Bongo jugulé. », septembre 2016. (in Jeune-Afrique).

Commentaires Facebook

Commentaires