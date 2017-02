Côte d’Ivoire: La lettre d’un citoyen à Ouattara « soyez ce Président nouveau… »

Excellence M. Le Président de la république, je ne suis pas certain que ces quelques mots vous parviennent mais si c’était le cas n’y voyez aucune outrecuidance de ma part quant à mes propos et au choix de ce média. Mais en tant que citoyen je veux joindre ma voix aux voix qui utilisent toutes les autres voies de communication pour vous faire entendre leur voix.

De plus, soyez certain qu’il n’y aura aucune animosité déplacée dans mes propos pour plusieurs raisons:

La première c’est que je ne suis pas de ceux qui vous adorent aveuglement et vous craignent. Mais vous êtes le Président de la république et je respecte au plus haut point votre fonction et l’institution que vous représentez.

La seconde c’est que je ne suis pas de ceux qui vous ont choisi pour diriger ce pays. Mais la majorité des ivoiriens semble l’avoir fait. Je me suis donc plié à cette règle démocratique et vous êtes devenu mon Président.

La troisième enfin, c’est que je suis de ceux qui malgré leurs doutes, ont accordé à la kyrielle de promesses que vous avez servi, le bénéfice de la bonne foi et de la sincérité.

A présent, Monsieur le Président, ces prolégomènes étant posés, voici le coeur de mon propos.

Monsieur le Président, à moins d’être aveugle et de mauvaise foi, personne ne peut nier les efforts que vous avez fait pour améliorer les infrastructures routières et hôtelières et assaini notre économie au point que les principaux indicateurs économiques sont au beau fixe.

Hélas M Le Président, les routes , les ponts, les hôtels, les PNB et les PIB ne se sont pas rendus aux urnes pour voter! Ce ne sont pas eux qui vous ont élu, ce sont des électeurs en chair et en os, des hommes et des femmes, qui ont choisi de vous confier ce pays.

Aussi, M le Président, du fond coeur je veux vous demander de démissionner du Président que vous êtes aujourd’hui pour devenir celui que vous devez être.

Oui , démissionnez du Président de la désunion, de la méfiance, du clanisme, du clientélisme, de l’ostracisme et de l’ethnicisme pour devenir celui de la vraie réconciliation,celui de l’amour partagé et de la confiance mutuelle;

Démissionnez du Président de l’injustice et du laxisme pour devenir celui de l’équité, de la justice, de l’ordre et de la discipline.

Démissionnez du Président de la médiocrité tolérée et des raccourcis faciles pour devenir celui de l’excellence prônée et encouragée, de l’amour du travail et surtout de la MO RA LI SA TION.

Soyez ce Président nouveau, sortez de votre tour d’ivoire et laissez votre coeur écouter la colère silencieuse, les cris de haines, les souffrances quotidiennes qui se traduisent en sanglots que vous n’entendez pas.

Eloignez vous de tous ces laudateurs hypocrites qui vous masquent la réalité, sortez, posez votre oreille sur cette terre de Côte d’Ivoire et écoutez sincèrement le battement de son coeur, épousez sa rythmique et vous vous rendrez compte que vous êtes à la tête d’un pays extraordinaire.

Extraordinaire parce que son peuple est magnifique, exceptionnel, riche de ses contradictions, riche de son humour magique, et regorgeant de talents fous. Ce peuple là M le Président n’est pas compliqué, il est amoureux de la vie, avec son optimisme légendaire traduit dans le fameux “ça va aller”.

Ce peuple là est lent à la colère mais a trop tirer sur la corde de sa patience, quand elle casse ..huuunm! Ce peuple là est armé d’une Foi puissante qui lui donne la force de relever tous les défis et surmonter toutes les épreuves. Il était assis sur un socle de valeurs solides.

Aujourd’hui, Le Président que vous êtes est entrain de les casser, de les annihiler au lieu de les consolider. Ce faisant, c’est notre âme que vous contribuez à tuer à petits feux.

Monsieur le Président nous étions un pays digne et fier, nous étions la CÔTE D’IVOIRE!

Vous voulez entrer dans l’histoire? Alors démissionnez du président de la côte d’ivoire pour devenir le Président de La CÔTE D’IVOIRE.

Avec Messoum Desire

Contribution publiée sur Apr-news.fr

Commentaires Facebook

Commentaires