La Côte-d’Ivoire et le Maroc signent 14 accords dont un pour le financement de logements pour les militaires ivoiriens

Par Edwige Fiendé

Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé lundi à Abidjan, 14 accords bilatéraux dont un pour le financement et l’acquisition de logements pour les militaires ivoiriens, dans le cadre de la visite officielle du roi du Maroc Mohammed VI.

Ce mémorandum d’entente pour le financement et l’acquisition de logements principaux pour les militaires de Côte d’Ivoire, vise à faciliter l’accès d’un grand nombre aux logements et leur faire bénéficier des conditions avantageuses en termes de durée de remboursement et de taux d’intérêt pour les crédits acquéreurs.

Un autre accord pour la mise en place du financement d’un projet dans le cadre de la loi de programmation militaire de programmation militaire 2016-2020, qui prévoit des réformes dans l’armée, a été également signé.

Au nombre de ces accords dans les domaines du transport et pharmaceutiques entre autres, onze concernent les acteurs du secteur privé des deux pays.

Depuis le début de l’année, le gouvernement fait face à une série de mutineries. Les revendications des militaires portent essentiellement sur le paiement de primes.

Le roi du Maroc Mohammed VI est arrivé vendredi soir à Abidjan pour une visite d’ »amitié et de travail » jusqu’au 03 mars.

