Côte-d’Ivoire: La FESCI, principal syndicat d’élèves et étudiants suspend sa marche prévue ce mardi

Par Edwige Fiendé

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), le principal syndicat de défense des droits des élèves et étudiants, a annoncé la suspension de sa manifestation prévue mardi pour réclamer la libération d’élèves incarcérés, après « satisfaction » de leur revendication.

La Fesci avait annoncé une « marche pacifique » mardi à Abidjan et à l’intérieur du pays, pour exiger la libération de leurs camarades incarcérés, la réintégration des élèves radiés, la liberté d’expression et d’association dans les lycées et collèges.

« Tous (ces) points ont trouvé satisfaction », après une rencontre lundi avec le ministère de l’Education nationale, le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement technique et de la formation Professionnelle, Touré Mamadou, le ministère de l’Intérieur, a indiqué l’un des responsables du syndicat, joint au téléphone par Alerte Info.

Le gouvernement a promis, la libération dans les jours à venir, des cinq étudiants incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), des deux camarades interpellés à Toumodi (Centre), après une manifestation, et la réintégration des élèves radiés, à l’issue de la rencontre, a-t-il précisé.

Lundi soir, le ministère de l’Education nationale a démenti la radiation d’apprenants, confirmant toutefois l’interpellation d’élèves « pour détention de drogue et d’arme blanche ».

DÉCLARATION BEN-FESCI

Camarades Étudiants,

Camarades Élèves,

Chers Partenaires du système éducatif,

l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le samedi 25 février 2017 à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a adopté les points suivants:

-la libération des camarades incarcérés;

-la réintégration des élèves radiés;

-la liberté d’expression dans les lycées et collèges.

-la liberté d’association

Pour la résolution de tous ces points, la FESCI a lancé une marche « pacifique » ce mardi 28 février 2017 dans la commune du plateau, pour la ville d’Abidjan, dans les préfectures et sous-préfectures, pour l’intérieur du pays.

Suite à plusieurs rencontres notamment, avec le Ministère de l’éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, conduit par Monsieur TOURE Mamadou, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, tenue ce jour de 17h à 19h45 minutes.

Il ressort ce qui suit :

-la libération des camarades incarcérés et la réintégration des élèves radiés

-la liberté d’expression à travers l’installation des sections

Tous les points adoptés par l’Assemblée Général Extraordinaire ont trouvé satisfaction.

Pour les questions de fond telles que mentionnées dans la plate forme revendicative à savoir :

-la réinstauration de la bourse des élèves;

-la suppression des COGES;

-la réinstauration des sessions de remplacement pour les examens à grand tirage;

Les négociations sont en cours pour leurs résolutions dans un bref délai.

La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) demande aux coordinations, aux sections, aux partenaires du système éducatif et à l’ensemble des Élèves et Étudiants de Côte d’Ivoire que la marche prévue ce mardi 28 février 2017 soit SUSPENDUE sur toute l’étendue du territoire.

Par ailleurs, la FESCI demande à tous les Élèves et Étudiants de regagner le chemin de l’école et, de rester toujours à l’écoute de leur organisation.

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans les heures qui suivent.

Vive l’école ivoirienne

Vive la fesci

La lutte continue !!!!!

Nl Kennedy,

Secrétaire National à la Communication

