Côte d’Ivoire: Le dispositif des forces de l’ordre dissuade la marche de la Fesci à Gagnoa

Le dispositif des forces de l’ordre aux abords des établissements secondaires publics de Gagnoa a contribué à dissuader les élèves de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui avaient annoncé une marche ce mardi matin.

« Jusqu’à présent (10H 30), il n’y a rien et les seuls coups de sifflets entendus étaient en dehors du lycée », a confié à l’AIP un vigile rencontré devant le lycée moderne 1 de Gagnoa.

Une patrouille motorisée et pédestre de la police dans les rues et au rond-point de la ville, site habituel des marches, appuyée d’une présence très perceptible d’un véhicule avec à bord des policiers dans l’enceinte même des lycées 1, 2 et 3, ont confirmé les dires du vigile.

AIP

