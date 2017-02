Côte-d’Ivoire affaire Beugré Joachim: Le chargé de Com de la mairie de Jacqueville menace Connectionivoirienne

Lu pour vous

Nous Generation Beugré Joachim ; Pour notre modeste connaissance de ce noble métier de journaliste; qui de nos jours est de plus en plus vilipendé par des pseudo journalistes avide de quelques billets de banque.

Nous voulons interpeller la rédaction de connection ivoirienne et surtout ramener l’auteur de cet artcle bondé d’affirmation gratuite et fausse ; sur ce qu’est le rôle du journaliste. En effet le journaliste c’est celui qui pratique son métier à des fins noble en recherchant de toute part la vérité ; la vérité et en fournissant des comptes rendus équitables et simples des événements et sujets importants qu’il est amené à relater ou à traiter . Quelque soit son média, le journaliste s’efforce de servir le public avec minutie et honnêteté et non de manière partisane . L’intégrité professionnelle est la pierre angulaire de la crédibilité d’un journaliste. Alors très chère connection ivoirienne nous voulons dénoncer et prendre à témoin l’opinion journalistique sur cet autre travers d’un des vôtres par la rédaction de cet article mensonger , injurieux par dessus tous diffamatoire mais surtout très partisan et truffé de contrevérités suffocantes, qui en outre ; porte une atteinte à l’honorabilité de M.BEUGRE JOACHIM MAIRE DE LA COMMUNE DE JACQUEVILLE .

