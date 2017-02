Affaire «le maire de Jacqueville fait du faux sur les terrains» en Côte d’Ivoire: Le DG de Unanim Group fait des révélations

Abidjan, le 28 Février 2017

Monsieur le Maire,

C’est après une longue et mûre réflexion que je me résous à t’écrire, cher frère et maire de Jacqueville. Dans ce courrier, je me permets de te tutoyer car, lors de notre séjour au Portugal, nous nous sommes parlé et comportés l’un envers l’autre comme des frères. Ces derniers jours, je constate que tu as choisi la voie de la désinformation pour te sortir de cette scabreuse et gênante affaire que tu as toi-même créée. Sur les réseaux sociaux, tu fais défiler des photos prises à Almamar (Portugal) avec des partenaires que j’ai contribué à contacter et trouver pour la commune de Jacqueville. Pour ces photos, tes sbires prennent le soin de ne pas publier les images où je figurais à tes côtés en compagnie de nos partenaires portugais. C’est déjà là une des illustrations de ta mauvaise foi. Mais qu’à cela ne tienne. Je suis, aujourd’hui, heureux que notre action commune t’ait permis de signer, la semaine dernière, un contrat d’affaires avec nos partenaires portugais. J’espère que tu ne te débineras pas vis-à-vis de tes engagements envers eux. Souviens–toi de tes propres engagements pris envers Dieu lorsque je t’ai amené à découvrir la cité sainte de fatima (Portugal). Sois correct envers cette structure car comme eux, la structure dont je préside aux destinées (Unanim Group) est mue par une seule ambition : Développer Jacqueville. C’est pourquoi, malgré tes entourloupes, nous croyons dur en l’avenir de cette cité qui peut être une référence en terme de création d’emplois par des usines (gaz, coco, eau potable….) , de richesses et de tourisme , dans les futures années. Une éventualité profitable aux populations qui constituent le cœur de toute notre action. C’est le lieu pour moi de te demander de penser à toutes ces braves populations de Jacqueville qui ploient sous le poids de toutes sortes de difficultés. Ne pense pas à tes seuls intérêts mais privilégie l’intérêt de ta commune car les hommes passent et la commune demeure. Ne sois pas obnubilé par ton profit personnel sinon tu mettras Jacqueville en retard tant tu décourages la quasi-totalité des investisseurs qui frappent aux portes de Jacqueville. Je t’appelle à plus de retenue et de responsabilité dans la conduite des affaires de la commune de Jacqueville. Les populations pour lesquelles nous nous battons nous regardent et nous interpellent par la précarité de leurs conditions. Face à cela, tes actions ne sauraient nous détourner de l’essentiel. Qui est d’améliorer leur bien-être au quotidien. C’est pourquoi, pour ces braves populations, nous sommes déterminés à nous battre pour opérer le maximum d’investissements à leur profit. Car, notre inaction serait une lâcheté impardonnable. Pour le futur de Jacqueville, pour le mieux-être de ses populations, nous sommes déterminés à consacrer de colossaux moyens pour la réalisation de projets structurants. Nous ne baisserons pas les bras. Et nous ne marchanderons jamais notre engagement pour une commune de Jacqueville plus prospère par de petites compromissions. Cher frère, je voudrais t’inviter donc à plus de responsabilité et de sagesse. Je refuse de croire que tout ce que tes détracteurs nous ont dit lorsque nous devrions investir dans ta commune soit, aujourd’hui vrai. Je refuse de croire que tu es d’une laideur morale, certainement inégalée, dans la sphère des gestionnaires de nos collectivités. Ressaisis –toi pendant qu’il est encore temps. Faute de quoi, tout risque d’être mis sur la place publique.

Ton frère Frédéric Kouadio

DG de Unanim Group

