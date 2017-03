Côte d’Ivoire Duncan – L’attitude devant le Roi du Maroc qui fait polémique

Par Connectionivoirienne

Geste de soumission ou simple volonté de rendre les civilités dues à un roi ?

La salutation trop obséquieuse du vice-président de la Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, lundi au palais présidentiel a déchaîné une folle polémique sur les réseaux sociaux. « Duncan a rabaissé la Côte d’Ivoire », « Duncan un vice-président nommé et non élu qui se prosterne », « Ils ont vendu la Côte d’Ivoire au Maroc »,… chacun y est allé de son commentaire et de sa critique pour brocarder la deuxième personnalité du pays qui a échangé une poignée de mains avec le souverain marocain, Mohamed VI.

Sous les regards approbateurs et amusés du premier ministre Gon, du secrétaire général de la présidence, Patrick Achi et de la directrice de communication du palais, madame Nagbana née Touré Masséré . Qu’a vraiment voulu exprimer l’ancien premier ministre et aujourd’hui dauphin constitutionnel par cette salutation à travers laquelle il donne l’impression d’être un sujet du roi ?

M6 n’en demandait pas plus et il a bien rendu la politesse. Il avait pourtant refusé à l’ambassadeur Georges Ouégnin de lui faire un baiser à la main lors d’une visite à Abidjan en 2014. Le roi Mohamed VI avait d’un geste prompt retiré sa main. Cette réaction suivie en direct avait choqué l’opinion avant que des explications ne viennent situer tout le monde sur ce geste.

