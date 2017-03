Côte d’Ivoire Lu et adapté pour vous – Disparus du Novotel «J’ai la conscience tranquille», affirme Dogbo Blé

Général DOGBO BLE : Monsieur le président j’exprime mes compassions à toutes les victimes et à leurs familles proches. Toutes mes pensées à mes militaires de la garde républicaine. Je suis fier de vous et jamais je ne vous oublierai car vous êtes tombés comme des vrais hommes. Je ne vous oublierai pas. J’ai la conscience tranquille devant vous monsieur le président. Je suis en paix et j’ai la conscience tranquille. Pas pour frustrer les familles des victimes. Je suis INNOCENT et je prouverai cette INNOCENCE. Je parlerai de 3 faits majeurs qui prouveront ce qui s’est passé le 04 avril 2011.

La guerre que la Côte d’Ivoire a connu a été déclenchée par la partie militaire, par la force licorne et l’Onuci. Avec les chars, ils ont attaqué les lignes de front. Quand ils ont commencé, le président GBAGBO s’est approché de moi et m’a dit : Les Français sont en train d’attaquer vos camarades au front, mais vous demandez aux camarades de ne pas toucher aux français. Ne leur donnons pas ce prétexte. Depuis avril 2011 nous on savait que les français cherchaient un prétexte donc nous n’avons pas réagi…

Quand la situation sécuritaire a commencé à se dégrader, le CMA a décidé de mettre en place un nouveau dispositif sécuritaire. Et ce dispositif sécuritaire a consisté à diviser le district d’Abidjan en 6 zones, en CO. Chaque CO, dans son secteur de compétence avait des troupes. Le CO qui se trouvait au palais présidentiel ne fut pas mis (en place) par le général DOGBO BLE mais par le chef d’Etat-major. Les officiers qui travaillaient dans ces CO ont été envoyés par le Chef d’Etat-major et non par Dogbo Blé. Donc les 6 zones opérationnelles ont été mises sous l’autorité par le commandant des forces terrestres, le Général Detho Letho. Je veux dire seulement que le CO n’a pas été créé par le général Dogbo pour tuer les français.

L’hôtel NOVOTEL est un édifice qui se trouve dans la commune du plateau. Au Plateau le 04 avril il y avait des batailles de guerre. Dans cet édifice il y avait des français. Alors comment comprendre que dans un édifice qui se trouve au cœur des combats des français s’y trouvent ? On connait la France… Alors comment comprendre que l’ambassade de France n’ait pas envoyé des hommes pour protéger ses ressortissants ? Ceux qui sont allés à Novotel sont des bandits et non Dogbo Blé. Ils ont opéré avec tout le temps sans que l’armée n’intervienne.

Si moi je voulais tuer les gens j’allais le faire en dehors de la présidence et partout à Abidjan. Il y a beaucoup d’espaces pour les tuer pour qu’on n’ait pas de traces. Ces commandos qui sont allés attaquer n’en sont pas ? C’est quoi ces commandos-là ? Ceux qui sautent les clôtures avec une kalach ? J’en ris. Quand on dit COMMANDO, c’est nous.

Moi je veux que viennent témoigner L’ambassadeur de la France, le responsable de la force licorne, le responsable de l’Onuci, le responsable de l’armée française au NOVOTEL. Qu’on les appelle à la barre.

