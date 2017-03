Côte d’Ivoire: La FESCI annonce la libération des étudiants incarcérés

La fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a suspendu mardi, des marches dites de « protestation pacifique», après plusieurs « acquis » notamment la libération de dix élèves emprisonnés depuis plus de deux semaines. « Pour donner une chance aux négociations quant à la suite des revendications, nous suspendons la marche et demandons à tous nos camarades de regagner les amphis et salles de classes », a lancé mardi, le secrétaire général de la FESCI, Fulgence Assi, lors d’une conférence de presse. Le premier responsable de la FESCI a souligné que cette suspension des marches éclatées, est la conséquence d’une rencontre entre le secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

(AIP)

