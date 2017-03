Côte-d’Ivoire: Le CHU Mohamed VI de Marrakech et le CHU de Yopougon vont partager leurs expertises

Un accord de partenariat a été signé entre le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Marrakech et le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yopougon en présence de la ministre de la Santé et de l’Hygiène public (MHSP), Pr Raymonde Goudou Coffie.

Cet accord, signé, mardi, prévoit de créer une plateforme d’échanges et de renforcement des capacités entre les deux structures hospitalières pour la gestion efficiente du centre des urgences du CHU de Yopougon offert gratuitement par le Roi du Maroc. Cette signature de partenariat compte parmi les actes de bienfaisance du Roi du Maroc, Mohamed VI présentement en Côte d’Ivoire pour une visite d’Etat, en faveur des populations ivoiriennes, a précisé la ministre Goudou.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires