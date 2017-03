Côte d’Ivoire: Un forum dédié aux boys et servantes en juin à Abidjan

Les métiers du secteur du service à la personne, communément appelés (boys, servantes, femmes de ménage, gardes–d’enfants, jardiniers, répétiteurs, chauffeurs du particulier, etc…) sont des activités bien rependues et connues au sein de notre société. Ces métiers sont une nécessité pour ceux et celles qui les exercent et un besoin indispensable pour les particuliers employeurs. Cependant, le secteur des métiers du service à la personne organisé, règlementé et valorisé dans d’autres pays avec un personnel formé et qualifié, ne l’est pas malheureusement en Côte d’Ivoire.

Promouvoir le secteur à travers la sensibilisation, l’information et la formation, voilà les objectifs que s’est fixé le Forum des métiers du service à la personne (FIMSAP) qui se tiendra à Abidjan du 28 au 30 juin 2017. Il est organisé par Madame Sylvie FOFANA, Chevalier de l’ordre national du mérite français et Lauréate du prix de la meilleure femme leader de la diaspora africaine, en partenariat avec l’Association des Salariés du Particulier Employeur de Côte d’Ivoire (ASPE-CI) crée depuis avril 2014. Durant trois jours, les salariés seront informés à travers des conférences publiques, expositions et dîner gala, sur leurs droits et devoirs et les patrons, sensibilisés sur l’importance de régulariser la situation professionnelle de leurs salariés.

Une occasion également pour les organisateurs, d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de sortir du secteur informel. «Ce secteur emploie de milliers personnes. Malheureusement nous ne disposons pas de statistique sur le secteur. Le forum nous permettra d’y remédier afin que ce secteur, véritable pourvoyeur d’emplois soit d’abord organisé, mais aussi encadré et réglementé afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes en Côte d’Ivoire», plaide Sylvie Fofana, initiatrice du forum. Il faut noter que Sylvie Fofana est la présidente du tout premier syndicat des nounous en France. Elle est citée en exemple par plusieurs éditeurs, à l’instar de «Gotha Noir de France». Dans son édition de 2014-2015 et préfacée par l’ancien premier ministre béninois, Lionel Zinzou, Sylvie Fofana est présentée comme un modèle de réussite issue de l’immigration africaine.

Notons que ce forum, le tout premier dédié aux métiers du secteur du service à la personne verra la participation de nombreux partenaires sociaux venus d’Europe et de la sous région. Une initiative à encourager et à soutenir ! Nous y reviendrons.

Philippe Kouhon à Paris

