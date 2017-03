Côte-d’Ivoire: Hamed Bakayoko appelle les Ivoiriens à l’ordre et à la discipline pour faire avancer le pays

remettant des véhicules au corps préfectoral, jeudi, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, a appelé les Ivoiriens à l’ordre et à la discipline pour faire avancer le pays. « Tous les pays qui avancent ont basé leur vie sur la discipline et l’ordre. On ne peut pas avancer dans le désordre », a fait remarquer le ministre d’Etat Hamed Bakayoko, ajoutant que le gouvernement n’a jamais fermé la porte du dialogue.

«Il tend l’oreille, il écoute, discute et propose. C’est cela la dynamique d’une relation transparente entre les gouvernants et les gouvernés. Je vous demande de traduire ce message auprès de vos populations», a recommandé le ministre de l’Intérieur.

(AIP)

