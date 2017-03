Dérive ou ivresse de Dieu ?

En Côte d’Ivoire les hommes de Dieu ont pignon sur rue. Aisance matérielle, très soigneux sur leur image, ils rivalisent dans l’accomplissement des miracles. Ils multiplient les croisades au cours desquelles zèle et démonstration de puissance se bousculent. Plus rien n’arrête nos ministres du culte qui ont trouvé dans leur façon de prêcher l’évangile la source du bonheur recherché. Les fidèles leur sont alors soumis et ils peuvent disposer d’eux comme bon leur semble. Normal, certains ont fini par se faire passer pour Dieu sur terre.

L’homme de Dieu qui se fait appeler « général Révérend Makosso » fait parler de lui avec sa grandiloquence et ses frasques. Cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis jeudi le met, une fois de plus, en scelle.

Le confrère Hermann Aboa commente l’image comme suit : « En pleine « prédication » pour des « révélations prophétiques » devant une assemblée acquise comme hypnotisée, « l’homme de Dieu » demande d’abord poliment à une « fidèle » de le rejoindre sur le podium pour dit-il la « délivrer » des démons qui la posséderaient. La pauvre dame, on ne sait trop les raisons, prend plus ou moins du temps à avancer. Une fois devant « l’homme de Dieu » qui a bien fini par attirer malicieusement sa fidèle à sa face, reprend le ton du gourou et sans attendre donne une gifle à celle-ci. La scène est odieuse et choquante. Mais au-delà du choc de l’acte, ce sont les paroles qui accompagnent le « délire » de Makosso qui m’ont le plus ahuri. Morceau choisi : »Si j’ai une révélation sur quelqu’un et qu’il prend son temps, je vais tuer cette personne » et bien d’autres ignominies dignes d’un disciple du diable.»

Ce geste de Makosso n’est-il pas un acte de plus dans la dérive de certains hommes de Dieu qui s’adonnent à des actes répréhensibles. L’aurait-il commis par ivresse évangélique ? Sinon comment comprendre cette façon de prêcher la parole de Dieu ?

A noter que Makosso a été incarcéré à la Maca, début juin 2015, dans une affaire d’escroquerie portant sur plusieurs millions de FCFA qui l’opposait au révérend Kassi d’Azito.

SD à Abidjan

