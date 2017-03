Côte d’Ivoire: La famille de Di Rippel reclame son corps pour les funérailles

Jacques Frantz Di Rippel, père de Stéphane Frantz Di Rippel, l’ex-directeur général de l’hôtel Novotel, assassiné en avril 2011 pendant la crise post-électorale a réclamé, vendredi, au cours d’un point de presse, à Abidjan, le corps de son fils pour des funérailles.

«Je veux savoir où le corps de mon fils a été enterré pour faire ses funérailles et qui, a donné l’ordre d’aller chercher les otages à l’hôtel», a lancé M. Frantz Di Rippel, en compagnie de ses enfants, Jérôme et Gaelle, respectivement frère et sœur du défunt Stéphane Frantz Di Rippel. Frantz Di Rippel et ses enfants ont en présence des avocats le Bâtonnier Adjé Kacou et Clémence Witt, souhaité connaitre toute la vérité sur ces enlèvements et son assassinat.

(AIP)

