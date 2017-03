Trump va porter plainte contre Obama qu’il accuse de l’avoir mis sur écoute durant la campagne

Alors que certains de ses collaborateurs sont soupconnés d’avoir collaboré avec les Russes et ses opposants soupçonnent des interférences russes dans son élection, le nouveau président américain annonce sur Twitter que l’administration Obama a mis sur écoute la Trump Tower.

Donald Trump a en effet lancé une nouvelle offensive samedi sur Twitter. Sa cible cette fois-ci est Barack Obama.

«Exécrable! Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire», lance-t-il dans un premier tweet. Il précise qu’ils n’ont «rien trouvé» et dénonce un «MacCarthysme», en référence à la «chasse aux sorcières» contre les agents communistes pendant la guerre froide.

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Terrible! Just found out that Obama had my « wires tapped » in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

12:35 – 4 Mars 2017

Il menace son prédécesseur de porter plainte contre lui dans un style décousu:

(«Est-ce légal qu’un président en exercice mette sur écoute une campagne présidentielle? ça va finir devant un tribunal. Un nouveau record!»)

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Is it legal for a sitting President to be « wire tapping » a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW!

12:49 – 4 Mars 2017

(«Je fais le pari qu’un bon avocat ferait un grand cas sur le fait que le Président Obama ait mis sur écoute mes téléphones en octobre, avant l’élection»)

Avec agences Reuters, AP

Commentaires Facebook

Commentaires