Angleterre/CÃ´te-dâ€™Ivoire: Zaha marque, Crystal Palace remonte au classement

Le nouvel international de Côte-d’Ivoire, Wilfried Zaha continue sa belle saison personnelle avec Crystal Palace en Premier League anglaise.

Auteur déjà de 4 buts et de 6 passes décisives , l’Ivoirien convoité par Tottenham, a inscrit son 5e but (55e minute) de la saison, de la tête, lors de la victoire (0-2) de son équipe sur West Bromwich Albio, durant la 27e journée de Premier League. Le second but a été marqué par Andros Townsend a la 84e minute.

Il s’agit de la 2e victoire d’affilée de Palace depuis l’arrivée de l’international français Mamadou Sacko, prêté par Liverpool durant le mercato d’hiver.

Crystal Palace pointe à la 17e place 25 points, à 3 longueurs du 16e, Swansea City.

Liman Serge

