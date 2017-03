Korhogo Côte-d’Ivoire lutte de succession: Gon Coulibaly appelle Hamed Bakayoko et Soro à se « réconcilier »

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, alias « le lion » n’a pas failli. Du fond de la savane ivoirienne, il a rugit à l’endroit du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, et du PAN, Guillaume Soro, qu’il a invités à se rapprocher, pour que la sécurité soit au rendez-vous dans le pays.

Forte mobilisation pour une organisation a minima qui a tout de même servi de cadre à de grands discours et de fortes résolutions.

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et les doyens de la région ont célébré, dans un élan de solidarité retrouvée, le plus illustre des cadres de la région Nord, le Président Alassane Ouattara.

A l’occasion, il lancé un appel devant tous les chefs réunis, les cadres du RDR et du RHDP, à Hamed Bakayoko, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité à se rapprocher de Guillaume Soro, président de l’Assemblée Nationale mais ancien ministre de la Défense au sortir de la crise. « Sans sécurité, il y a pas de développement, votre rôle est crucial, nous comptons sur votre dextérité pour que la paix règne dans notre pays » a assuré au Memis, Hamed Bakayoko, le PM Gon Coulibaly. Et pour mieux indiquer le chemin que doit prendre la nouvelle relation des hommes de confiance d’Alassane Ouattara, il l’a invité à se « rapprocher » de Guillaume Soro. « Je vous invite à vous rapprocher de Guillaume Soro pour que la paix règne dans notre pays » a lancé « le lion ».

Il a salué Ibirahima Téné Ouattara, député de Kong venu à la tête d’une forte délégation soutenir AGC qui aura une série d’audiences avec les chefs traditionnels et Rois qui ont effectué le déplacement de Korhogo, les démobilisés avant la messe d’action de grâce à la cathédrale de Korhogo ce soir. A la tête des cadres et invités, le Premier Ministre avait prié ce vendredi à la grande mosquée de Korhogo où des prières ont été dites en faveur du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Toutes les régions du pays, avec leurs cadres et chefs traditionnels, se sont retrouvées au stade de Korhogo pour sonner le tocsin de la mobilisation autour du Chef de l’Etat.

Continuez votre lecture sur linfodrome.com

Commentaires Facebook

Commentaires