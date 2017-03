S’assurer du retour à la normalité au sein des Forces armées de Côte d’Ivoire (Faci) et renforcer l’esprit de cohésion. Tels sont les objectifs du sport de cohésion organisé le mercredi 1er mars 2017, à l’État-major général des armées sis au camp Galliéni-Plateau.

Cette séance collective de sport a été rehaussée par la présence effective du général de division Touré Sékou, chef d’État-major général des armées, qui avait à ses côtés les chefs de bureaux et de services de l’État-major général, et l’ensemble de son personnel.

Face à la troupe, le général de division Touré Sékou a saisi l’occasion pour rappeler l’objectif visé à travers cette séance de sport de cohésion. « C’est une activité qui s’inscrit dans le cadre de la normalité militaire et qui participe à l’esprit de cohésion au sein des armées. Il nous incombe de redynamiser cet esprit de corps au sein de l’État-major avant de le vulgariser vers les autres États-majors des armées », a indiqué le chef d’État-major général des armées.

Poursuivant, le N°1 des Faci a exhorté la troupe à plus de disponibilité et de ponctualité à ces séances traditionnelles de sport. « J’insiste sur la ponctualité qui doit être de rigueur et un plus grand nombre de personnel pour les séances à venir. Nous devons donner le bon exemple », a-t-il recommandé. Avant de donner le top départ aux 250 athlètes.

Le dispositif médical et sécuritaire mis en place a permis aux coureurs de longer la clôture de la Banque africaine de développement (Bad), la Cathédrale St-Paul, le Commandement supérieur de la gendarmerie nationale, puis le ministère de la Défense avant de rejoindre la place d’armes de l’État-major général des armées par son entrée principale. Soit un circuit long de 3,156 km.

Après la séance de fitness et d’étirements conduite par le Bureau des sports des armées, un match de volley-ball entre l’équipe des officiers et celle de la fusion sous-officiers/militaires du rang, a permis de voir toute la dextérité du nouveau chef d’État-major général des armées.

Pour marquer le clou, il a offert à l’ensemble de son personnel un petit-déjeuner sous le préau du mess mixte des armées.

Pour rappel, la cohésion chez les militaires n’est pas un mot simple comme certains pourraient le penser. Il s’agit d’une valeur emblématique de l’institution qu’ils représentent. Il existe des liens qui unissent les militaires entre eux comme membres d’une communauté bien soudée ayant une même vision. Celle de « défendre la nation, la population et ses biens jusque même au sacrifice suprême ».

Ainsi, il s’organise au sein de l’armée, un système de liens qui comporte plusieurs dimensions rattachant l’individu à plusieurs communautés: Esprit de corps, solidarité, expérience commune étant les caractéristiques de la cohésion, désignant ainsi les liens de solidarité et de fraternité qui soudent les membres d’une même unité, d’une même arme ou d’une même armée.

Le corps de l’armée est bien structuré depuis la base jusqu’au sommet et chaque membre a une fonction bien précise. Les ordres s’articulent à chaque niveau de commandement et doivent être clair et concis. Leur exécution est caractérisée par une compréhension commune (l’objectif commun: ennemi commun), une solidarité sans faille, dans une véritable fraternité d’armes qui transcende les niveaux hiérarchiques.

Cette solidarité s’obtient à la fois par le professionnalisme rigoureux et par des liens affectifs puissants nourris par une identité collective forte, l’esprit de camaraderie, l’attention aux autres et la bonne humeur. Des acquis et défis qu’il faudra pour les armées de Côte d’Ivoire, de consolider et sauvegarder par tous les moyens: le sport en étant un.

