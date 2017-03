Côte d’Ivoire: Dernier hommage, never forget Kader…ultime hommage à Washington DC

Décédé brutalement le mardi 14 février 2017 des suites d’une courte maladie, le journaliste animateur a été porté en terre il y a peu à Abidjan. Le défunt recevra les hommages de ses amis et frères vivant aux USA, notamment à Washington DC, en Virginie, Maryland et New York…le samedi 11 mars à Washington, DC.

C’est ce qu’a annoncé Éric Adjeb, président du comité d’organisation dans une vidéo sur sa page Facebook.

«Kader N’dao a vécu aux USA plus de 15 ans. Je vous demande de sortir massivement pour soutenir la famille Kader N’dao » a plaidé Éric Adjeb. Jouant sur une fibre sentimentale.

«Il laisse derrière, sa famille, des enfants. Ne dites pas que je ne l’ai jamais vu. Sortons nombreux ce samedi 11 mars».

Kader N’dao a été pendant de longues années animateur à la radio fréquence 2 et à la télévision 1ère chaîne de Côte d’Ivoire. Il s’est envolé pour les USA où il a passé 15 années. Revenu au pays, il aidait au développement d’une radio dénommée Abidjanshow. com.

Avec le banco.net

