Côte d’Ivoire: Près de 3000 litres de carburant de contrebande saisis par la Marine nationale

La flottille lagunaire de la Marine nationale ivoirienne a interpellé des trafiquants d’hydrocarbures en possession de près de 3000 litres de gasoil, a appris l’AIP du Bureau information et presse des armée (BIPA). Ces individus au nombre de dix, tous de nationalité ivoirienne et dont l’âge est compris entre 18 et 27 ans, ont été surpris, dans la nuit de dimanche à lundi, dans les environs des portiques à conteneurs du Port d’Abidjan. Il a été découvert dans les cales des six embarcations qui les transportaient une quantité de gasoil estimée entre 2600 et 3000 litres. Après un court séjour à la base navale de Locodjro, les 10 trafiquants et leur cargaison ont été remis à la Gendarmerie nationale pour nécessité d’enquête.

AIP

