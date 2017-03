Côte-d’Ivoire: Les élèves manifestent contre le manque de table-bancs à Adzopé

(AIP) – Les élèves du collège moderne d’Adzopé ont manifesté lundi contre le manque de tables-bancs dans les salles de classe, a constaté l’AIP. « Nous avons longtemps supporté cela maintenant, nous n’en pouvons plus. Il n’y a même pas de bancs dans les classes. Nous sommes obligés de nous asseoir à trois voire quatre par banc. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu’on puisse copier les leçons », ont dénoncé les manifestants.

«Regardez par exemple ce matin on avait cours au Labo 2 et il n’y avait que sept tables-bancs pour 86 élèves. Où on va avec tout ça ?», a ajouté un élève en classe de 3e sous le couvert de l’anonymat. Le principal du collège moderne d’Adzopé, Hilly Suzanne a tenu à rassurer les élèves.

