Côte d’Ivoire: Les raisons de la visite du directeur Afrique du National Democratic Institute (NDI) au PDCI-RDA

Relations NDI-Assemblée nationale/Christopher Fomunyoh, directeur Afrique de NDI: «Nous ne voulons pas d’idées préconçues…»

Le directeur Afrique du National Democratic Institute (NDI), Christopher Fomunyoh, était au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), ce mardi 7 mars 2017, à 11h (GMT, locale). Il donne ici, les raisons et les objectifs de cette visite rendue au président du groupe parlementaire et Chef du Secrétariat Exécutif du PDCI, Pr Maurice Kakou Guikahué.

«Vous savez, le NDI est partenaire de la Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, avec une antenne permanente sur place. Donc lors de mon passage, j’ai tenu à rendre une visite de courtoisie au président du groupe parlementaire PDCI-RDA, Guikahué. D’abord pour le féliciter pour son élection à l’Assemblée nationale, ensuite l’encourager, parce qu’en plus de ses responsabilités au sein du parti, il est maintenant le responsable du groupe parlementaire.

Nous avons donc échangé avec le directeur pays du NDI et le président du groupe parlementaire sur les possibilités d’accompagnement des différents élus et des différents groupes parlementaires par le NDI.

Je crois que, maintenant que nous avons une nouvelle Assemblée donc qui va commencer une nouvelle législature, et du fait que nous sommes conscients qu’il y ait eu un renouvellement significative lors des dernières élections législatives, il serait d’abord opportun que le NDI puisse recueillir les avis et les conseils des élus eux-mêmes pour voir effectivement quel type de programme pourra leur être utile. Au lieu de venir avec des idées préconçues. Donc ce genre de visite nous permet de recueillir des conseils, des recommandations, des suggestions sur les différents domaines dans lesquels on pourra accompagner les députés dans leur travail.»

