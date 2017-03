Côte-d’Ivoire procès Novotel: La Cour « exaspérée », le commissaire Loguey rejette les accusations de « commanditaire »

Début de la confrontation entre les accusés

Ouvert le 31 janvier au tribunal de Yopougon (ouest d’Abidjan), le procès dit « des disparus du Novotel » dans lequel est principalement mis en cause le général Bruno Dogbo Blé, commandant de la Garde républicaine sous l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, s’est poursuivi mardi avec le début de la phase de confrontation entre les accusés, a constaté un journaliste de Alerte Info.

Cette seconde phase qui a débuté mardi, après la fin le 02 mars de l’interrogatoire des dix accusés devrait être suivie « la semaine prochaine » de l’audition des témoins, a indiqué le juge Mourlaye Cissoko, à l’ouverture de l’audience.

Ainsi, les prévenus Joël Don, Félix Houphouët Koffi, et Zazou Koffi ont été appelés ensemble à la barre.

Le premier continue de soutenir avoir participé au déplacement du seul corps du Béninois Raoul Adéossi, tué en même temps que les Français Stéphane Frantz Di Rippel, alors directeur du Novotel d’Abidjan, d’Yves Lambelin, directeur général du géant ivoirien Sifca et du Malaisien Chelliah Pandian, dans l’arrière-cour du palais présidentiel le 11 avril 2011 en pleine crise post-électorale.

Félix Houphouet Koffi, quant à lui, assure avoir déplacé tous les corps avec Joël Don.

Seul membre présent du commando qui a opéré au Novotel, Landry Tapeko a été mis en confrontation avec le commissaire Osée Loguey, qu’il a continué d’être le commanditaire du rapt qui a permis l’enlèvement des quatre otages le 04 avril dans l’hôtel.

Depuis l’ouverture du procès, le commissaire Loguey a rejeté ces accusations et clamé son innocence.

L’audition de Landry Tapeko a sans doute été la véritable attraction. Entre crises de colère et digressions, il a eu le mérite d’exaspérer la Cour et les avocats de la Défense.

« Je ne réponds plus aux questions des avocats et je ne veux même plus qu’un avocat m’assiste », a-t-il déclaré à la barre, sous le regard stupéfait de l’assistance et du juge qui a dû constamment le rappeler à l’ordre avant de mettre fin à son audition.

