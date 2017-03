Grogne sociale et grèves en Côte d’Ivoire – Le vice-président Duncan invite les ivoiriens à la patience

Le vice président de la République, Daniel Kablan Duncan, a invité, mardi, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau campus de l’Université internationale de Grand-Bassam, les ivoiriens à œuvrer dans la patience et le travail à l’Emergence de leur pays. « Ce que je vous demande, c’est de la patience.

Il s’agit de faire dans le travail et la patience que la Côte d’Ivoire devienne, un pays modèle, moderne et admiré, une destination prisée et un modèle de stabilité économique », a déclaré le vice président ivoirien. Pour le député de Grand-Bassam, le gouvernement travaille d’arrache-pieds pour satisfaire les revendications du corps social.

(AIP)

