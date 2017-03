Libye: Quel rÃ´le pour Seif Al Islam libÃ©rÃ© aprÃ¨s 5 ans de prison

Par Connectionivoirienne

Sera-t-il le sauveur d’une Libye livrée à l’anarchie depuis la chute de son père Mouammar Kadhafi ?

Le 2e fils du défunt guide libyen et héritié du vivant de son père, Seif Al Islam vient de recouvrer la liberté cinq années après le début du chaos libyen.

Cette information a été livrée par le colonel Ajmi Al-Atiri, chef de la brigade d’Aboubakr Al Seddik, qui détenait Seif Al Islam dans une de ses prisons. «Seïf Al-Islam est mis en liberté et se trouve sur le sol libyen. C’est tout ce que je peux vous dire », a indiqué le haut responsable à des journalistes.

Selon plusieurs observateurs, Seïf Al Islam pourrait devenir un acteur important dans la lutte pour le pouvoir que se mènent Fayez el-Sarraj (soutenu par l’UE et les USA), et Khalifa Haftar (parrainé par l’Egypte et d’autres pays arabes dont le Qatar). Ce dernier a sous son contrôle les lucratifs terminaux pétroliers de l’est du pays. Le premier cité contrôle Tripoli, une capitale repartie entre plusieurs milices.

A la fin 2015, Seif al-Islam avait été désigné Chef du Conseil suprême des tribus libyennes. Affaire à suivre.

Avec latribune.fr

