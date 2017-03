Côte-d’Ivoire: La réouverture de l’embouchure du fleuve Comoé (Grand-Bassam) prévue cette année

Ange Tiémoko

Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan a annoncé mardi l’ouverture définitive en 2017 de l’embouchure de la ville de Grand-Bassam (44 Km d’Abidjan), fermée depuis les années 50 afin de rendre possible la pêche dans cette zone, lors d’une cérémonie.

« Le démarrage des travaux de l’ouverture de l’embouchure (du fleuve Comoé) à Grand-Bassam est prévu au cours de cette année 2017 », a déclaré M. Duncan, lors de la pose de la première pierre du nouveau campus de l’université internationale de cette ville.

Cette ouverture qui va nécessiter « un investissement de 20 milliards de FCFA, (va) rendre possible la création d’un port de pêche », a indiqué le vice-président ivoirien.

Fermée dans les années 1950 pour faire passer ses eaux par la lagune ébrié et le canal de vridi, dans le but de permettre la construction du port autonome d’Abidjan (deuxième plus important port d’Afrique), l’embouchure de Grand-Bassam a « accéléré certains problèmes environnementaux tels que l’érosion côtière dans cette zone », selon des scientifiques.

Pour freiner ce phénomène, l’Etat ivoirien a fait plusieurs tentatives d’ouverture, notamment en 1987, 1992, 1997, 1998 et 2001, mais qui se sont soldées par un échec, à cause d’un ensablement régulier.

En 2013, les autorités ivoiriennes ont estimé que l’ouverture de cette embouchure qui va favoriser le libre écoulement de l’eau, l’ensablement des plages et le retour des poissons va nécessiter « un drainage tous les quatre ans ».

