Petit Denis veut «donner sa vie à Dieu». C’est ce que l’artiste a laissé entendre, récemment, à Yopougon, au cours d’une prestation dans un maquis (buvette) de la place.

Koulaté Denis (le nom à l’état civil de Petit Denis), dans une chanson improvisée sur scène avec Dezy Champion, a sollicité l’aide de ce dernier pour se convertir au christianisme.

« Dezy, nous avons tout fait ensemble. Aujourd’hui, tu as rencontré Jésus-Christ. Je te demande de prier pour moi afin que je puisse véritablement me convertir au christianisme et changer de vie. Je promets d’être le premier fidèle de ton église », a-t-il indiqué.

Il faut noter que Dezy Champion a décidé de laisser tomber la musique pour désormais se consacrer à l’œuvre de Dieu.

Selon des sources proches de l’artiste, ce dernier aurait bâti une église à laquelle il compte se consacrer entièrement. Pour ce faire, il donne son concert jubilé le 1er avril 2017, au palais de la culture de Treichville.

