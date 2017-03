L’ambassadeur d’Allemagne en Côte-d’Ivoire, Dr Claus Bernard Auer échange avec Soro Guillaume

A la suite de l’Ambassadeur de l’Inde à qui le Chef du Parlement ivoirien a accordé sa première audience de ce jeudi 9 mars 2017, le PAN Guillaume Soro a échangé longuement avec SE. Dr Claus Bernard AUER, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire.

D’entrée de jeu, Dr Claus AUER, à sa sortie d’audience, a indiqué qu’il est venu traduire, bien que tardivement, ses félicitations au Président de l’Assemblée nationale pour sa brillante réélection à la tête du Parlement ivoirien.

Après ses félicitations, les échanges ont porté, selon le diplomate allemand, sur les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne. Bien que déjà excellentes, le Président Guillaume Soro a souhaité des possibilités d’intensification de la coopération entre les deux parlements : Le Bundestag et le parlement ivoirien.

C’est d’ailleurs à juste titre qu’ils en ont exploré ensemble les diverses possibilités.

« J’espère que dans le futur, nous approfondirons les échanges sur ces différents aspects de la coopération. On attendra les élections des députés allemands qui auront lieu en septembre et nous travaillerons avec la nouvelle Législature ivoirienne », a-t-il indiqué tout en étant « très optimiste quant à la réussite de cette coopération entre les deux parlements comme les autres coopérations que l’Allemagne a avec la Côte d’Ivoire ».

Après le diplomate allemand, le Président Guillaume Soro a poursuivi ses audiences avec SE. Mme Joséphine GAULD, Ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande – Bretagne et d’Irlande du Nord en Côte d’Ivoire.

Louis Konan

http://www.guillaumesoro.ci/actualite/audience-l-rsquo-ambassadeur-allemand-dr-claus-bernard-auer-a-echange-avec-guillaume-soro_11953_1489078880.html

