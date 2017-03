Côte d’Ivoire affaire «Dieu seul sait qui sera en vie et en liberté en 2020»: L’intégralité des propos de Joël N’Guessan

Nous proposons l’intégralité des propos de Joël N’Guessan parus dans l’Intelligent d’Abidjan du 10 Mars 2017.

[ Soutien de Kanigui et N’Yamsi à Soro pour la présidentielle de 2020Joël n’Guessan n’est pas gêné, mais…]

La présidentielle de 2020 c’est dans 3 ans et demi. Mais déjà des ambitions sont prêtées à personnalités politiques aussi bien du Rdr que du Pdci pour succéder du chef de l’État Alassane Ouattara , alors qu’au Rhdp il est question de parti unifié, de candidature unique et d’alternance.

Les derniers soutiens clairement dévoilés sont ceux du deputé de Sirasso Soro Kanigui et du franco-ivoirien-camerounais Franklin N’Yamsi. Suite à l’appel au rassemblement autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à une banderole de Force 2015 ayant indiqué ceci : « Alassane Ouattara-Amadou Gon Coulibaly : la continuité » , les deux partisans du Président de l’Assemblée nationale ont ouvertement écrit que Guillaume Soro a le meilleur profil. Ces prises de positions sont-elles normales au moment où le Rhdp est dans un processus de la création du parti unifié , et au moment où il est question de l’alternance au profit d’un militant du Pdci en 2020 ?

Réponse de Joël N’Guessan, porte-parole principal du Rassemblement des républicains que nous avons joint : » Qu’est ce qui gène? Moi j’ai un grand père. Si je souhaite qu’il soit président en 2020, je peux l’annoncer. Qu’est ce qui peut m’en empêcher ? Je peux dire que le secrétaire général par intérim de mon parti, c’est celui que je veux comme président en 2020, qu’est ce qui m’empêche ? », s’interroge t-il.

Néanmoins Joël N’Guessan a appelé les uns et les autres à tenir ces propos sous l’onction de Dieu. » Il ne faut pas se comporter comme des jeteurs de cauris. Il ne faut jamais prédire ce qui n’est pas à notre pouvoir. Les prédictions sont du domaine de Dieu. C’est Dieu seul qui peut dire ce que la Côte d’Ivoire sera en 2020. C’est Dieu seul qui peut dire qui parmi nous sera en vie et c’est lui seul qui peut dire qui sera en bonne santé ou en liberté pour pouvoir avoir des ambitions politiques. Donc, à partir de cet instant quand j’entends des gens exprimer leurs prédictions, c’est leur droit. Même le président de l’Assemblée nationale dont les gens parlent , est dans une logique où il remet son avenir à Dieu. Leurs souhaits sont bons. On leur demande de dire (ni Allah sonna) si Dieu le veut « .

Abdoulaye Touré

L’Intelligent d’Abidjan avec Afrikipresse.fr

