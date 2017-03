Le président du Front populaire ivoirien(Fpi), Pascal Affi N’Guessan prend la parole aujourd’hui au congrès du Mouvement pour le peuple(Mpp), parti au pouvoir au Burkina Faso. Selon Koulibaly Seydou, son chef de cabinet, le président du Fpi fera une adresse ce samedi à l’ouverture officielle des travaux du 2è congrès du parti du président Rock Marc Christian Kaboré.

Les assises se déroulent à Ouaga dans la capitale burkinabè. Pascal Affi N’Guessan s’adressera à ses camarades socialistes venus de divers horizons pour prendre part à ce congrès. Selon des sources proches de son cabinet, le président du Fpi pourrait saisir cette occasion pour saluer le Mpp qui a su s’mpliquer avec intelligence et détermination dans les mouvements de rupture avec l’ordre ancien pour participer à l’évolution de la lutte démocratique au Burkina Faso. Mais Pascal Affi N’Guessan ne manquera certainement pas de reconnaitre l’audace du Mpp qui, dans un contexte d’incertitude, a su mériter la confiance du peuple burkinabè pour être porté au pouvoir. Si le Mpp l’a réussi au Faso, le Fpi pourra le réussir en Côte d’Ivoire. Pour Koulibaly Seydou, le président du Fpi va profiter pour attirer l’attention des socialistes africains et du monde sur la lutte de la reconquête du pouvoir par le Fpi en Côte d’Ivoire. Ce qui exige de l’ex-parti au pouvoir ivoirien d’adapter sa stratégie et sa lutte à l’environnement et au contexte du moment.

La journée d’hier vendredi, a indiqué le chef de cabinet, était consacrée à l’accueil et à l’hébergement des hôtes du président burkinabè. Les choses sérieuses débutent véritablement aujourd’hui.

Benjamin KORE

Notre Voie

