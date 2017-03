Braquage spectaculaire d’un avion de South African Airways à Johannesburg

Des malfaiteurs, déguisés en policiers et se déplaçant à bord de deux voitures de police, ont pénétré mardi soir sur le tarmac de l’aéroport OR Tambo de Johannesburg pour braquer un avion-cargo de la compagnie South African Airways.

Ils ont neutralisé les agents de sécurité et et emporté une caisse de 24 millions de rands (environ 1,9 millions de dollars US) que devait transporter l’avion-cargo. Aucun coup de feu n’a été tiré, aucun blessé, un braquage parfait en somme. Ce fait divers remet en cause la sécurité et la sûreté de l’aéroport sud-africain et devient aujourd’hui un sujet de débat politique national.

Le principal parti de l’opposition en Afrique du sud, l’Alliance démocratique (DA), dénonce le laxisme du gouvernement du Président Jacob Zuma. Ses membres réclament toute transparence dans l’enquête sur ce braquage. L’opposition et la presse soupçonnent des complicités au sein de la police : Comment les malfaiteurs ont pu se procurer des uniformes de policiers et les deux véhicules de police ? Comment ont-ils pu passer sans problème toutes les barrières de contrôle de l’aéroport ?

La police sud-africaine s’en défend en estimant que les braqueurs ont certainement bénéficié d’informations confidentielles du personnel de l’aéroport. Pour l’heure, aucune arrestation n’a eu lieu, seuls les deux des véhicules ayant servi au braquage ont été retrouvés dans un township de Pretoria.

http://www.air-journal.fr/2017-03-12-fait-divers-braquage-dun-avion-de-south-african-airways-a-johannesburg-5178414.html

