En Côte-d’Ivoire les primes aux mutins et aux fonctionnaires pourraient durablement affecter le déficit budgétaire

(Agence Ecofin) – Le déficit budgétaire se creuse en Côte d’Ivoire dans un contexte de chute des prix du cacao aggravé par le fait qu’Abidjan a concédé des primes substantielles aux soldats mutins et aux fonctionnaires grévistes ces deux derniers mois.

Le recul des cours du cacao (qui a perdu un tiers de la sa valeur sur les deniers mois) constitue un manque à gagner important pour le premier producteur mondial de cette fève.

L’économiste Charles Robertson de Renaissance Capital estime à 5% du PIB, le taux du déficit réel encouru par la Côte d’Ivoire pour des prévisions n’excédant pas les 3,9%. Une conjoncture qui amène le Fonds Monétaire International à réévaluer son financement triennal (précédemment fixé à 670 millions de dollars) à destination de la Côte d’Ivoire. Selon Alain Feler, représentant de l’institution internationale à Abidjan, «des primes ont été cédées aux fonctionnaires et des payements effectués ou promis aux mutins ; cela signifie plus de dépenses». Plus de dépenses pour des prévisions de revenus qui ne pourront manifestement pas être atteintes en 2017.

Pourtant Bruno Koné, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, reste optimiste. Selon lui, « il n’y rien de catastrophique » et « les ressources [de la Côte d’Ivoire] sont largement suffisantes pour faire face à ces dépenses malgré la chute des cours du cacao ».

Un optimisme difficile à suivre d’autant plus qu’Abidjan n’a jamais communiqué sur ce que lui coûtera le total des primes concédées.

Le gouvernement ivoirien a annoncé qu’il révisera son budget 2017 en tenant en compte ces nouvelles conjonctures.

