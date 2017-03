Développement médias privés Côte-d’Ivoire: Le Fonds de soutien et de développement élabore son plan de travail 2017

A l’initiative du Directeur Exécutif du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), Mme N’Guessan Bernise, il a été organisé du 09 au 10 mars 2017, au siège de cet Établissement, à la Riviera Attoban, un atelier d’élaboration et de validation du plan de travail 2017 de la Direction Exécutive. Mme N’Guessan Bernise a rappelé au cours de cet atelier que : « pour mener à bien l’ensemble des actions du FSDP, la Direction Exécutive a élaboré son document de plan stratégique de développement des médias privés de Côte d’Ivoire pour la période 2014-2020. Les actions programmées dans ledit Plan sont déclinées chaque année dans un programme d’activités validé par le Conseil de Gestion en chaque début d’année ».

Au cours des travaux, les grandes lignes du programme d’activités ont été présentées à l’ensemble des participants. Les échanges qui s’en sont suivies ont été l’occasion pour les participants d’avoir une bonne compréhension de ce document qui constitue une boussole pour chaque agent du FSDP. Ensuite, la présentation générale du plan de travail 2017, a été validée.

Le Directeur Exécutif s’est dit satisfait de l’engouement de ses agents à cet atelier : « pendant ces deux jours de travail, j’ai pu constater que les agents du Fonds ont suivi avec intérêt les travaux d’élaboration et de validation du plan de travail 2017».

Cet atelier, a rappelé Mme N’Guessan Bernise, a permis de réaliser le cadre général d’exécution des activités de l’année en cours ; leurs délais de réalisations et les personnes responsables, afin d’atteindre les objectifs, de cette année, contenus dans le Plan Stratégique du FSDP.

Au cours de ces travaux, le Contrôleur Budgétaire par intérim du FSDP, M. Bouaouli Kouassi Augustin a présenté une communication sur : « La collaboration et l’anticipation dans le processus de gestion budgétaire d’un Etablissement Public National » et les services de M. Camara Soumaïla, l’agent comptable, ont fait une présentation sur « Les nouveaux textes justificatifs des dépenses ».

M. Niamké Koffi Didier, Expert-consultant formateur en Civisme et Citoyenneté a exposé sur deux modules : « Morale, Ethique et Déontologie » et « Civisme et Citoyenneté ».

Tous les intervenants ont marqué leur satisfaction pour l’organisation de cet atelier, qui s’inscrit dans la dynamique de l’intelligence collective qu’appelle la démarche qualité lumineusement introduite au FSDP par Mme N’Guessan Bernise.

Le Directeur Exécutif a exhorté l’ensemble des participants encore une fois à réaliser effectivement les objectifs contenus dans le plan de travail, afin de contribuer efficacement aux actions à effet structurant au profit du secteur des médias privés.

Rappelons que le FSDP est un Etablissement public, dont les interventions ont débuté effectivement en janvier 2009. Il a pour objet de faciliter, par ses concours, la mise en œuvre des interventions structurelles de développement du secteur non seulement de la presse privée, mais aussi de l’audiovisuel privé, comme prévu par le décret n° 2007-677 du 28 décembre 2007.

A ce titre, il finance au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d’intérêt collectif des organisations professionnelles.

Le FSDP cautionne, auprès d’un partenaire bancaire, les emprunts des entreprises privées et des organisations professionnelles du secteur de la presse et de communication audiovisuelle. Il accorde des subventions.

