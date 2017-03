Côte-d’Ivoire: Le meurtre atroce du muezzin à Man « n’est pas un acte terroriste », selon le ministère de la Sécurité

Ange Tiémoko

Le meurtre samedi du muezzin principal de la grande mosquée de Man (ouest de la Côte d’Ivoire), El hadj Doumbia Dramane « n’est pas un acte terroriste », a fait savoir lundi le ministère ivoirien de la Sécurité, dans un communiqué.

« Le muezzin principal de la grande mosquée de Man a succombé suite à des coups à l’arme blanche portés par le nommé Doumbia Yacouba, 23 ans, piqué d’une crise de démence », indique la note lue à la télévision nationale.

« Il ne s’agit donc pas d’une attaque terroriste », précise le document, « contrairement à ce qu’une certaine presse tente de faire croire ».

Lundi, plusieurs quotidiens ivoiriens ont fait état de ce meurtre à leur une, avec parfois une photo sur laquelle on aperçoit le présumer assassin assis sur le corps sans vie d’un homme présenté comme le muezzin.

Cela « illustre bien cette volonté de choquer et de traumatiser l’opinion par la narration déformée et sensationnelle de faits sociaux », selon le gouvernement qui dit « condamner l’exploitation tendancieuse de ce drame en violation au respect dû à la dépouille et à la famille ».

En ce moment où la Côte d’Ivoire commémore (l’an un de) l’attaque terroriste de Grand-Bassam survenu le 13 mars 2016, ayant fait 19 morts et une trentaine de blessés, selon un bilan officiel, « le gouvernement invite la presse à plus de responsabilité », a conclu le communiqué.

