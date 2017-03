Le Postel 2001 réhabilité en Côte-d’Ivoire: Caractéristiques et visages d’une tour « intelligente »

Avec une infrastructure de trois niveaux de parking et de locaux techniques, 8 ascenseurs pour une surface totale de 34 568 m², dont une surface utile de 660 m² par étage, la réhabilitation du Postel 2001, œuvre de Pierre Fakhoury Operator Africa-Côte d’Ivoire (PfoAfrica CI) , a généré en 18 mois, environ 1000 emplois directs et indirects.

Les travaux ont consisté en la réhabilitation lourde de l’ensemble du projet. Seules les structures béton armée de la tour Postel 2001 et métallique de la façade vitrée ont été conservées.

Pfo-Africa Côte d’Ivoire (société de droit ivoirien, leader du Btp en Côte d’Ivoire), en tant qu’entreprise générale, a été en charge de l’ensemble des travaux, notamment tous les Corps d’Etat. La société est connue pour être spécialisée dans les projets complexes et de grandes envergures dans tous les domaines du bâtiment et des travaux publics. Elle a, à son actif la réhabilitation des immeubles du CCIA, de la BAD, de l’hôtel Ivoire et prochainement des tours A et B et de la cité administrative, ainsi que la construction de routes et des travaux de voirie.

C’est l’ensemble de ces compétences qui a été mis au service de Postel 2001, et qui a permis la réception d’un bâtiment « intelligent », aux meilleures normes de sécurité, le jeudi 9 mars 2017, avec un avis de conformité attesté par le Bnetd, selon le Directeur général de l’Ansut, Euloge Soro-Kipeya, l’organisme qui gère l’immeuble pour le compte de l’État ivoirien, et qui avait confié le financement ainsi que les travaux de réhabilitation au leader du Btp en Côte-d’Ivoire.

Avec le nouveau Postel 2001, la mise en œuvre du concept Smart building permet d’avoir un immeuble « intelligent », avec de nombreuses fonctionnalités telles que la gestion de la consommation d’énergie, l’amélioration du confort d’utilisation, l’aide à la sécurité et à la surveillance. Une fierté pour les populations ivoiriennes, et les usagers de ce bâtiment.

Outre la Poste de Côte-d’Ivoire qui y dispose d’un palier, sans oublier le ministère des Ntics qui pourrait y revenir très vite, de nombreux ministères et administrations sont déjà impatients de s’y installer.

Le bâtiment, en dehors de services de l’État et des administrations publiques, pourrait recevoir également des entités privées et des représentations diplomatiques.

Selon la direction générale de l’Ansut, la gestion de Postel 2001 pourrait rapporter au moins 4 milliards Fcfa par mois. De quoi rembourser en dix ans, le coût des travaux de réhabilitation.

Une bonne affaire !

Charles K. avec Hervé Coulibaly

