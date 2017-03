Emplois présumés fictifs: Fillon mis en examen, et aussi pour détournement de fonds publics

Le candidat des Républicains à la présidentielle a été convoqué par les juges dans le cadre de l’affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants.

Le Monde.fr avec AFP et Reuters

François Fillon a été mis en examen, mardi 14 mars, pour « détournement de fonds public », « complicité et recel de détournement de fonds publics », « complicité et recel d’abus de bien sociaux », et « manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique », selon plusieurs sources judiciaires.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/affaire-penelope-fillon/article/2017/03/14/soupcons-d-emplois-fictifs-francois-fillon-mis-en-examen-notamment-pour-detournement-de-fonds-publics_5094340_5070021.html#l8s5HH6U1VBQwFhk.99

Commentaires Facebook

Commentaires