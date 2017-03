Humanitaire – La Croix rouge Côte d’Ivoire lance une application pour rechercher des fonds

Trois ministres de Ouattara mettent la main à la poche

En marge du lancement de la neuvième réunion annuelle des sociétés de Croix rouge et du Croissant rouge d’Afrique à Abidjan, la Croix rouge de Côte d’Ivoire a présenté lundi, au Plateau, sa nouvelle application mobile.

Celle-ci, selon ses concepteurs, permettra d’améliorer le taux de couverture des prestations de la Croix rouge, d’inscrire de nouveaux volontaires et surtout d’aider à la mobilisation de ressources financières par donation.

La présidente nationale Kadidjatou Souaré a plaidé pour plus de soutien à l’organisation humanitaire qui continue de faire ses preuves dans le domaine humanitaire. Répondant à cet appel, trois membres du gouvernement qui participaient à cette cérémonie, ont annoncé leurs dons. La ministre de tutelle, Raymonde Goudou Koffi a annoncé 700 mille FCFA, le porte-parole du gouvernement Bruno Koné 500 mille et le ministre du tourisme Siandou Fofana, 500 mille. Au total 1,7 million de FCFA ont été recueillis via cette application « CROIX ROUGE » téléchargeable par « Apple store ».

Par leur présence, ces ministres ont donné la caution du gouvernement ivoirien pour l’organisation de cette assemblée annuelle qui se tiendra du 9 au 12 avril 2017 à Sofitel hôtel ivoire.

Selon le secrétaire général de la Croix rouge de Côte d’Ivoire, cette réunion annuelle a pour but de promouvoir la coopération, le travail en réseau entre les sociétés nationales de la région Afrique.

Cette neuvième réunion se penchera particulièrement sur le fléau de l’immigration qui frappe certains pays d’Afrique.

SD à Abidjan

