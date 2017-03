Cacao Londres: Le siège de l’ICCO déménage définitivement en Côte-d’Ivoire le 25 avril prochain

Annoncée en 2015, l’inauguration du siège de l’Organisation internationale du Cacao (ICCO) à Abidjan sera effectuée le 25 avril prochain lors de la réunion du Conseil international du Cacao dans la capitale ivoirienne. C’est ce qu’a indiqué Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l’Organisation.

Cette délocalisation prochaine des bureaux de l’ICCO de la capitale britannique Londres, après 44 ans, est saluée par les dirigeants ivoiriens. « C’est le retour à la maison, la Côte d’Ivoire étant le premier pays producteur. Il est bon que l’organisation qui fédère les consommateurs et les producteurs vienne dans un pays qui est le leader », estime Souleymane Diarrassouba (photo), le ministre ivoirien du commerce, de l’artisanat et de la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME).

Ce choix de raison devrait permettre à l’organisation d’apporter son expertise aux producteurs de cacao via des programmes de formation selon Jean-Marc Anga.

Au-delà de l’optimisme affiché, soulignons que cette annonce du transfert du siège de l’ICCO intervient dans un contexte morose marqué par une chute des cours de la matière première. Le prix de la tonne de cacao a notamment atteint 2039 $ sur le New York futures Exchange le 13 mars dernier. Ce niveau est l’un des plus bas jamais atteints par l’or brun depuis 2013.

A cette baisse des cours de l’or brun s’ajoute le surplus de 264 000 tonnes prévu par l’organisation.

Espoir Olodo

(Agence Ecofin)

