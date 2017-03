Côte-d’Ivoire: Depuis Paris Ouattara qualifie les responsables des structures agrobusiness d’escrocs en cavale

Par Connectionivoirienne

«L’agrobusiness, c’est un problème d’escroquerie par un certain nombre de personnes qui font d’ailleurs l’objet de poursuite. Des mandats d’arrêts internationaux ont été émis et les remboursements ont commencé aujourd’hui (mercredi 15 mars 2017, ndlr) pour protéger les ivoiriens contre de telles pratiques. C’est cela notre rôle et nous l’avons engagé».

Telle est la réponse du chef de l’Etat ivoirien en visite en France, rapportée par le journaliste ivoirien Philippe Kouhon, présent a l’Elysée. Alassane OUattara se prononcait pour la premiere fois publiquement sur la question.

Les remboursements dont parle le chef de l’Etat ivoirien, ont certes débuté ce 15 mars, mais se déroulent dans une atmosphère poussive.

Antiterrorisme, Mali, remerciements… Ce que Ouattara et Hollande se sont dit à Paris

Par Jeune Afrique

Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s’est entretenu mercredi avec son homologue français François Hollande lors d’une rencontre au palais de l’Élysée, à Paris.

Deux mois avant la fin de mandat de François Hollande, le président ivoirien lui a rendu un hommage appuyé sur le perron de l’Élysée, en le remerciant « pour tout ce qu’il a fait pour la Côte d’Ivoire, pour l’Afrique de l’Ouest, pour le continent africain ».

Soutien dans la lutte anti-terroriste

Alassane Ouattara a également souligné le rôle joué par la France dans la lutte contre le terrorisme. Sans l’intervention française au Mali en 2012, « beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest auraient été aujourd’hui en grande difficulté », a-t-il estimé.

D’après un communiqué de l’Élysée, François Hollande a confirmé que « la France poursuivrait, près d’un an après les attentats de Grand-Bassam, ses actions de formation au profit des forces ivoiriennes compétentes en matière de lutte anti-terroriste ».

Au cours de leur rencontre, les deux chefs d’État ont également échangé à propos du Mali, « saluant les avancées que constituent la mise en œuvre des premières patrouilles mixtes » entre soldats maliens, groupes armés pro-gouvernementaux et ex-rebelles.

Scandale de l’agrobusiness et conflits sociaux

À sa sortie de l’Élysée, le président Ouattara a également été interrogé sur deux sujets qui font actuellement polémique en Côte d’Ivoire. À propos du scandale des souscripteurs lésés de l’agrobusiness, il a affirmé que « les remboursements ont commencé aujourd’hui ». « Il faut protéger les Ivoiriens contre de telles pratiques et c’est ce que nous avons engagé », a-t-il ajouté.

Concernant les conflits sociaux qui agitent le pays depuis le début de l’année, Alassane Ouattara a souligné « les augmentations de 20 à 50% des salaires des fonctionnaires au cours des quatre dernières années », avant de déclarer : « Nous le savons tous : l’appétit vient en mangeant. Ils en demandent plus et nous négocions ».

