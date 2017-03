Sangaré depuis l’ouest de la Côte-d’Ivoire: « Laurent Gbagbo et le peuple Wê c’est une alliance illimitée »

« Le pays a besoin d’un homme d’état et non des hommes d’affaires»

Aboudrahamane Sangaré séjourne depuis mardi soir dans l’ouest du pays pour une tournée d’informations et de remobilisation des militants du Front Populaire Ivoirien (FPI).

C’est la ville de Toulepleu qui a accueilli en premier le fidèle disciple de Laurent Gbagbo et sa forte délégation, avant qu’ils ne se rendent à Bloléquin. Lors du meeting qu’il animé, l’ex inspecteur d’Etat a indiqué que la Côte d’Ivoire avait besoin à sa tête d’homme d’Etat et non des hommes d’affaires.

Voici en partie résumé des morceaux de son discours tenu

«Nous épousons votre cause. Le Fpi a dénoncé le génocide Wê. Vous êtes rentrés dans l’histoire de la Côte d’Ivoire. Le jour est en train de se lever sur la CI avec la venue de votre fils et frère Laurent Gbagbo. Vous connaissez mieux peut-être le président Gbagbo que moi. C’est un homme qui ne fuit jamais. Vos fils sont partis le voir. Et depuis ce lieu il vous porte dans son cœur. Laurent Gbagbo porte le peuple Wê comme un tatouage indélébile. Laurent Gbagbo et le peuple Wê c’est une alliance illimitée. Il viendra pour réconcilier la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire a besoin d’un homme d’état comme lui et nom des hommes d’affaires. Vous êtes un peuple de vision. Ceux qui aiment la CI ne peuvent pas vous oublier! Vous n’êtes pas seuls. Car vous aimez Laurent Gbagbo. Ceux qui aiment Laurent Gbagbo ne sont jamais seuls. Il viendra, le reste est votre affaire. A vous de le placer où vous voulez ! Le peuple Wê ne peut pas être oublié. Vous avez connu un génocide, ce génocide sera reconnu ! Le combat n’est pas terminé ! On nous a donné pour mort mais nous sommes toujours là. Et nous seront toujours les plus forts ! Soyez confiants, ayez confiance ! Les pleures c’est terminé ! Venez on va construire la Côte d’Ivoire ! Merci pour votre fidélité, votre loyauté à Laurent Gbagbo ! Merci pour tout ce que vous faites pour la CI ! Je vous respecte ! Vous les Wê! », a-conclu l’ex ministre des affaires étrangères.

Aboudrahamane Sangaré ce jeudi dans les villes de Taï et de Guiglo toujours dans le cadre de la tournée à l’ouest du pays.

Avec Koaci

Commentaires Facebook

Commentaires