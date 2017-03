Recherche scientifique Côte d’Ivoire – Akpi, Baobab, Gnagnan…ces plantes conseillées contre les maladies cardiovasculaires

Par Connectionivoirienne

Une étude financée par le Programme d’appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres) à hauteur de 9,6 millions de FCFA a été présentée le jeudi 16 mars 2017 à l’Université Nangui Abrogoua. Elle porte sur la valorisation des plantes alimentaires ivoiriennes riches en phytostérols et en fibres alimentaires.

Les résultats qui ont été présentés par Dr Yao Konan, chercheur associé au Pasres, ont permis à l’auditoire de savoir que 62 plantes nutritives (le manioc, haricot, daa, aubergine…) présentaient un intérêt nutritionnel particulier, notamment la prévention des maladies cardiovasculaires et métaboliques telles que le diabète. Selon l’impétrant les amandes de Akpi, bien connues des ménagères en Côte d’Ivoire sont riches en phytostérols et qu’il conviendrait selon lui de les consommer en pate sans les exposer à un chauffage excessif. L’on doit en consommer au moins 165 g par jour et il recommande que cette pate soit ajoutée dans les sauces vers la fin de la cuisson pour ne pas détruire le principe actif.

Selon la même étude, le gnangnan ou encore les poivrons sont riches en fibres alimentaires et leur consommation réduit les risques d’obstruction des artères à l’origine des accidents vasculaires.

« Il faut réduire la consommation des aliments riches en cholestérols et augmenter la consommation des aliments riches en phytostérols », a-t-il conseillé, expliquant que, seules les plantes contiennent le phytostérol. Il explique qu’en fait, le cholestérol est une graisse, une molécule biologique qui est l’un des constituants indispensables des cellules. On le trouve dans les substances animales. Et sa consommation en excès a un effet nocif sur les canaux de circulation du sang dans l’organisme.

Cette étude, selon lui, a pour intérêt de montrer à la population qu’il existe des aliments naturels en Côte d’Ivoire qu’il convient de consommer pour prévenir ces maladies cardiovasculaires qui font des dégâts non plus chez les gens du troisième âge seulement mais aussi chez les sujets jeunes. Aussi recommande-t-il de les valoriser en compléments alimentaires afin d’enrichir d’autres aliments comme le pain.

Dans ses conseils après son exposé, il a prévenu sur la consommation de certains bouillons alimentaires : « Le cube maggi et le sel sont mal utilisés. Ce sont des produits qui ne se consomment pas en l’état mais qu’il faut chauffer. L’œuf est riche en cholestérol et l’on devrait consommer au plus deux œufs par semaine ».

Cette étude financée par le Pasres est la 84e du genre. Cet organisme, logé dans les locaux du Centre suisse de recherche scientifique (Csrs) à Adiopodoumé est spécialisé dans le financement de la recherche scientifique. Il soutient les études doctorales et postdoctorales en Côte d’Ivoire.

SD à Abidjan

