La Banque centrale populaire du Maroc accorde 66,7 milliards de FCFA à la Côte-d’Ivoire pour son réseau routier

La Banque Centrale Populaire du Maroc accordera 66,7 milliards de FCFA à l’Etat ivoirien pour renforcer son réseau routier

Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé le jeudi 16 mars 2017, à la signature d’une convention de financement avec l’Etat de Côte d’Ivoire, portant sur un montant global de 66,7 milliards FCFA (environ 109 millions de $). Cette convention signée entre Karim Mounir, Directeur général en charge de la Banque de financement et d’investissement de la BCP et Adama Coulibaly, Directeur de cabinet du ministre ivoirien de l’Economie et des finances, porte sur la mise en place d’un programme de financement du réseau routier en Côte d’Ivoire.

Selon un communiqué transmis à l’APA, ce nouveau financement de la banque marocaine est destiné à la modernisation des infrastructures routières, en particulier le renforcement des axes Gagnoa-Yabayo (79 Km) et Agboville-Thomasset (45 Km). En février dernier, la BCP avait confié à ses filiales ivoiriennes, Atlantique Finance et Banque Atlantique, le soin de mobiliser 108,4 milliards de FCFA (175 millions $). Ce montant devait servir à financer le projet routier de bitumage de l’axe Kokonou-Apprompronou et de renforcement de l’axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa.

« Nous n’entendons pas nous arrêter à ce niveau pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire spécifiquement. D’autres projets importants dans le domaine des infrastructures routières, le transport lagunaire sont en perspectives », a indiqué le Pdg de la BCP, Mohamed Benchaâboun (photo).

Rappelons que la BCP, leader du secteur bancaire au Maroc, est présente sur 4 continents : l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Détenant 83,5% de la holding financière Atlantic Business International (ABI), Atlantique Finance et Banque Atlantique sont ses filiales en Côte d’ivoire.

Fiacre E. Kakpo

(Agence Ecofin) –

