Un homme a été tué à Orly-Sud, samedi matin, après s’être emparé de l’arme d’un militaire de l’opération « Sentinelle ». Plus tôt, le même homme avait tiré lors d’un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse.

Un homme a tiré avec un pistolet à grenaille vers 6 h 55 samedi 18 mars sur des policiers, blessant l’un d’eux légèrement à la tête lors d’un contrôle routier à Stains (Seine-Saint-Denis). Une agression « en lien » avec l’incident survenu un peu plus tard à l’aéroport d’Orly, selon des sources policières. L’homme a pris la fuite en dérobant un véhicule.

Une heure et demie plus tard, à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne), situé à quelque 40 km de Stains, un homme s’emparait de l’arme d’un militaire de « Sentinelle » avant d’être abattu vers 8 h 30. « A priori, il a été rapidement neutralisé par les forces de sécurité. C’est a priori un Famas [fusil d’assaut] dont l’homme s’est emparé », a précisé Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l’intérieur, sur Franceinfo. Le ministre de l’intérieur, Bruno Le Roux, doit se rendre à l’aéroport.

Un lien avec un contrôle routier qui a mal tourné

Les policiers en sont désormais sûrs: il y a bel et bien un lien entre les événements de l’aéroport et des tirs lors d’un contrôle routier en Seine-Saint-Denis, très tôt samedi. Selon nos informations, à 6h55, les policiers ont tenté de contrôler un véhicule, une Renault Clio, au niveau d’un rond-point à la lisière de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) et de Stains (Seine-Saint-Denis). Le conducteur a donné ses papiers, puis s’est mis à tirer sur les policiers, touchant une policière à la tête (son pronostic vital n’est pas engagé) avec un pistolet à grenaille. L’individu a ensuite pris la fuite.

Quelques minutes plus tard, la trace du véhicule a été retrouvée à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), où le conducteur a tiré des coups de feu pour dérober un nouveau véhicule, une Citroën Picasso, sans faire de blessés. Dans la Clio laissée sur place, les policiers ont alors découvert un tee-shirt maculé de sang. C’est cette même Picasso qui a été retrouvé à l’aéroport.

L’aéroport a été totalement évacué le temps de l’intervention du RAID et des démineurs, a annoncé la police nationale.

