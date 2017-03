Côte-d’Ivoire: Youssouf Falikou donne les nouvelles de Losseni Konaté, ex-portier de l’Asec d’Abidjan

Youssouf Falikou Fofana donne les nouvelles de Losseni Konaté, ex-portier de l’Asec d’Abidja

Carrière

Joueur le plus titré du championnat de Côte d’Ivoire.

En club

Joueur

1989-2003 : ASEC Mimosas Abidjan (1re Ligue – Côte d’Ivoire)

2004 : USM Monastir (1re Ligue – Tunisie)

2005 : JJK Jyväskylä (1re Ligue – Finlande)

2006-2007 : US La Ravoire (France)

2008 : Bangpra Fc player and coach of goalkeeper (Thaïlande ligues)

Entraîneur de gardien de but

2009 : TOT fc (Thailand)

2010 : Buriram Pea (Thailand )

2011 : TOT FC (Thailand )

2012 : Yangon United Fc ( Myanmar )

2013 : Yangon United Fc ( Myanmar ) – Shenzhen ruby (Chine)

2014 : Bec Tero Sasana Fc ( Thailand )

2015 : Bec Tero Sasana Fc ( Thailand )

2016 : Chonburi Fc ( Thailand )

Internationale

87 sélections en équipe nationale de Côte d’Ivoire

Palmarès

Club

13 fois champion de Côte d’Ivoire avec l’ASEC Mimosas Abidjan de 1989 à 2003

Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF en 1998

Finaliste de la Ligue des Champions de la CAF en 1995

Élu meilleur gardien de Côte d’Ivoire en 1994 et 1998 / Ballon d’or en 1994

6 fois vainqueur de la Coupe Nationale de Côte d’Ivoire

Internationale

2 participations à la Coupe du monde en Cadet (1987) et en Junior (1991)

5 participations à la Coupe des Nations Africaines en 1992, 1994, 1996, 1998 et 2002, dont 1 fois vainqueur en 1992 au Sénégal.

