Côte d’Ivoire – Rapatriement de 180 migrants ivoiriens bloqués en Libye (Officiel)

Dès lundi, 180 jeunes ivoiriens qui n’ont pu traverser la méditerranée pour se rendre en Europe seront rapatriés lundi par vol spécial en provenance de Libye. L’information a été livrée vendredi au cours d’un petit déjeuner de presse organisé par la direction des Ivoiriens de l’extérieur avec le soutien de la fondation allemande « Friedrich Naumann ».

Issiaka Konaté, directeur des Ivoiriens de l’extérieur au ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a présenté au cours de cette cérémonie ce qui est fait au niveau de ce service étatique pour contrer le phénomène de la migration des jeunes Ivoiriens vers l’Europe en traversant la méditerranée. L’objectif poursuivi, selon lui est de décourager ceux qui choisissent les voies illégales donc la migration clandestine pour s’exposer à de réels dangers de mort. « On ne peut pas interdire à quelqu’un de voyager », a-t-il reconnu, conseillant les voies légales, lesquelles, dit-il, existent bel et bien au regard des statistiques disponibles. A titre d’exemple de migration régulière, a-t-il indiqué, 30 mille visas, 46 mille dossiers de regroupement familial ont été délivrés en Europe au cours des dernières années.

Pour le travail de sensibilisation, Issiaka Konaté a expliqué que son service a pu établir une cartographie des migrations sur l’ensemble du territoire et des campagnes de sensibilisation ont été déployées à travers les zones fortement concernées par ce phénomène dont Daloa où le phénomène a pris une ampleur inquiétante ces dernières années.

Le conférencier n’a pas dit si cette sensibilisation avait réussi a changé la donne mais il a souligné qu’il fallait poursuivre le combat à travers les régions en instaurant des comités régionaux de sensibilisation pour impliquer les collectivités décentralisées dans la lutte. Pour le moment, il a affirmé qu’une organisation comme le Conseil des imams (Cosim) a été approchée pour aider à sensibiliser les jeunes à travers les mosquées.

Le directeur des Ivoiriens de l’extérieur a fait un plaidoyer en faveur de la formation professionnelle des jeunes afin de leur donner une chance d’insertion dans le tissu social, reconnaissant au passage que le chômage est l’une des causes qui poussent à la migration clandestine.

L’exposé du conférencier a été appuyé d’une projection de films témoignages qui démontrent bien que l’aventure n’est pas toujours source de bonheur comme le supposent les candidats au voyage. Bien de revers se présentent sur le chemin de l’eldorado. Comme ce jeune ivoirien qui, en direct, témoignait au téléphone de sa détresse actuelle en Libye après le mitraillage de son convoi par des hommes armés.

